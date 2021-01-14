Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı. (1)
Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"
Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu