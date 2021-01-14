Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi"
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Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi"

14.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:40

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı. (1)

Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"

Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"

Pekcan: 'Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi'
Pekcan: 'Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi'
Pekcan: 'Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi'
Pekcan: 'Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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