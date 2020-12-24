Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."

Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak.