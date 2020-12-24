Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."
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Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."

24.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:14
Pekcan:

Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak.

Pekcan: " (Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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