Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"

Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

02.11.2019 13:14

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"
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