Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"
Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.
02.11.2019 13:14
Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"