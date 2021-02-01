Pekcan: "(Eximbank-OeKB anlaşması) Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülke projelerine sigorta desteği verilip, daha hızlı kredi tahsisi...
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Pekcan: "(Eximbank-OeKB anlaşması) Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülke projelerine sigorta desteği verilip, daha hızlı kredi tahsisi...

01.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:12
Pekcan:

Pekcan: "(Eximbank-OeKB anlaşması) Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülke projelerine sigorta desteği verilip, daha hızlı kredi tahsisi sağlanacak"

Pekcan: "(Eximbank-OeKB anlaşması) Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü ülke projelerine sigorta desteği verilip, daha hızlı kredi tahsisi sağlanacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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