Pekcan: "Eximbank'ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten 26,9'a çıktı."
05.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:19
Pekcan: "Eximbank'ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten 26,9'a çıktı.
Pekcan: "Eximbank'ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten 26,9'a çıktı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır