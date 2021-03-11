Pekcan: "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5'e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi."
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Pekcan: "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5'e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi."

11.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:19
Pekcan:

Pekcan: "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5'e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi.

Pekcan: "Eximbank'ımız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında kredi anlaşması sayısı 5'e, bunların toplam tutarı 170 milyon dolara yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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