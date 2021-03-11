Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı."
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Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı."

11.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:16
Pekcan:

Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı.

Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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