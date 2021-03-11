Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı."

Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı.