Pekcan: "Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

Pekcan: "Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor.