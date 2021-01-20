Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz"
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Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz"

20.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz"

Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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