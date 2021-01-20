Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz"
20.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu