Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır"
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Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır"

23.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:36

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (3)

Pekcan: "Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı"

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır'
Pekcan: 'Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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