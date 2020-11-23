Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır"
23.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:36
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (3)
Pekcan: "Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı"
Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu