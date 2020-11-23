Pekcan: "Esnaf ve sanatkarımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu.