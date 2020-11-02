Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir."

Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir.