Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir."
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Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir."

02.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:06
Pekcan:

Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir.

Pekcan: "Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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