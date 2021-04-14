Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
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Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: 'Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.'

Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.

Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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