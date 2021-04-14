Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.
Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır