Pekcan: Dış Ticarette Güzel Gelişmeler Oluyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB'de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaştı." dedi.