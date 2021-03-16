Pekcan: "Dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı atıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.