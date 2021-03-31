Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek.
Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır