Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."
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Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: 'Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek.'

Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek.

Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Şu an buradasınız: Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek." - Ekonomi Haberleri
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