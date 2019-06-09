Pekcan'dan G20'de “korumacılık” uyarısı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu