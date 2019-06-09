Pekcan'dan G20'de “korumacılık” uyarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor." dedi.