Pekcan'dan Eximbank sözü: İhracatı artırın, şube açalım

Tuzla OSB'de sanayicilerle buluşan Bakan Pekcan, "Eximbank'ın Üsküdar'da, Gebze'de bir şubesi var, Maltepe'de yeni bir şube açılıyor ama buradaki ihracat rakamlarını biraz kıpırdatmamız lazım. Siz ihracatı artırdığınızda söz, buraya hemen şube açacağız" diye konuştu.

Pekcan'dan Eximbank sözü: İhracatı artırın, şube açalım

Tuzla OSB'de sanayicilerle buluşan Bakan Pekcan, "Eximbank'ın Üsküdar'da, Gebze'de bir şubesi var, Maltepe'de yeni bir şube açılıyor ama buradaki ihracat rakamlarını biraz kıpırdatmamız lazım. Siz ihracatı artırdığınızda söz, buraya hemen şube açacağız" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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