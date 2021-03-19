Pekcan: "Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi."
19.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:22
Pekcan: "Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi.
Pekcan: "Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır