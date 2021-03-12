Pekcan: "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir."
12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:16
Pekcan: "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.
Pekcan: "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır