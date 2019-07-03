Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil
Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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