Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil

Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.

Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil

Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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