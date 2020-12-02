Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor."
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Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor."

02.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
Pekcan:

Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.

Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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