Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor."
02.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.
Pekcan: "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır