Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
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Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

29.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:25
Pekcan:

Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.

Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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