Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.