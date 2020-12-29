Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
29.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:25
Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.
Pekcan: "(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır