Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde

Ticaret Bakanı Pekcan, "Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde.

Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde

Ticaret Bakanı Pekcan, "Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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