Pekcan: "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un salona girişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un salona girişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkışı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı. (1)
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız."
Pekcan: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık."
Bakan Pekcan: "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut