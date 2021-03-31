Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."
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Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Pekcan: '(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık.'

Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık.

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Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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