Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık.
Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök