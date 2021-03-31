Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık."

Pekcan: "(ABD) Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık.