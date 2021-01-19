Pekcan: "2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"
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Pekcan: "2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"

19.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:49

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

Bakan Pekcan: "(Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projeler) Mart 2020'den itibaren Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak tüm ülkelerin kısa vadeli yatırım politikalarını ertelemesine rağmen elde edilmiş önemli ve takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz."

Pekcan: "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır"

Pekcan: '2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır'
Pekcan: '2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır'
Pekcan: '2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır'
Pekcan: '2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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