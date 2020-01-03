Pekcan: "2020 yılının ihracatımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Salondan genel görüntü ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:47
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Salondan genel görüntü ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (7)
Kaynak: AA