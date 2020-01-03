Pekcan: "2020 yılının ihracatımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum"
Haberler » Güncel » Pekcan: "2020 yılının ihracatımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum" - Haber

Pekcan: "2020 yılının ihracatımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Salondan genel görüntü ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:47

Ticaret Bakanı 'ın konuşması

Salondan genel görüntü ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pekcan: "2020 yılının ihracatımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler