Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık"
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Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık"

05.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:01

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (4)

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık."

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir."

Pekcan: '2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık'
Pekcan: '2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık'
Pekcan: '2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık'
Pekcan: '2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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