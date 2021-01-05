Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (4)

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık."

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu