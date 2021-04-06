Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden...
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Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden...

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: '2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden...

Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, yüzde 4,4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluştu.

Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, yüzde 4,4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluştu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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