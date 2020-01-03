Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...
Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
03.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:53
Salondan genel plan görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA