Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"

Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.

Kaynak: AA
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