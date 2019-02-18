Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.
Kaynak: AA