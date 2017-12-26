Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Cemil Pekbüyük güven tazeledi.



Tek adayın olduğu genel kurulda Cemil Pekbüyük, 200 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan başkan Cemil Pekbüyük, "Kurulduğumuz yıldan bu zamana kadar avcılığımızı bilinçli bir şekilde sürdürüyoruz. Derneğimize üyelerimizi kayıt yaptırıyor ve hepsini açtığımız kurslarla belgelendirerek bilinçli avcılar haline getiriyoruz. İnsanlara av sporu yaptırmak için derneğimiz faaliyetlerine devam edecek. Av ve yaban hayvanlarının ve yaşam ortamlarının tüm ülke düzeyinde korunması, geliştirilmesi, kontrol altına alınması ve çoğaltılması amacıyla, sürdürülebilir çeşitliliğin korunması ilkesine bağlı, avcılığın düzenli duruma getirilmesi için çalışıyoruz" dedi. - ORDU