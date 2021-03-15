Pek Yakında filmi oyuncuları kim? Pek Yakında konusu, oyuncuları ve Pek Yakında özeti!
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Pek Yakında filmi oyuncuları kim? Pek Yakında konusu, oyuncuları ve Pek Yakında özeti!

15.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:28
Pek Yakında filmi oyuncuları kim? Pek Yakında konusu, oyuncuları ve Pek Yakında özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pek Yakında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pek Yakında konusu, özeti ve Pek Yakında oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pek Yakında filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Pek Yakında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pek Yakında filmini izleyecek olanların merak ettiği Pek Yakında konusu nedir, Pek Yakında oyuncuları kimler ve Pek Yakında özeti gibi konuları inceliyoruz.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi içekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir notkada gelir takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir macera bekler.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular:Cem Yılmaz, Ozan Güven, Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2014 Perşembe

Senaryo: Cem Yılmaz

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