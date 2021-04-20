Pek çok öğrencisi Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarında şehit olan Abdurrahmanpaşa Lisesi 136 yaşında
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Pek çok öğrencisi Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarında şehit olan Abdurrahmanpaşa Lisesi 136 yaşında

Pek çok öğrencisi Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarında şehit olan Abdurrahmanpaşa Lisesi 136 yaşında
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan 120 öğrencisinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 136'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan 120 öğrencisinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 136'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885 yılında Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, cumhuriyetin ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi adıyla hizmete devam etti.

Çanakkale Savaşı döneminde 120 öğrencisinin cepheye gitmesi nedeniyle 1914-1918 yıllarında hiç mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinden, öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na da katılması sonucu 1921 yılında da kimse mezun olamadı.

Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde, savaşa giden öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin bulunduğu bir köşe yer alıyor.

Lisenin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Lise, 136'ncı yılını yeni tip koranvirüs (Kovid-19) nedeniyle sessiz şekilde kutladı.

Lisenin Müdür Vekili Hüseyin Mısırlıoğlu, AA muhabirine, Abdurrahmanpaşa Lisesinin Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Okullarının Anadolu'daki ilk devlet lisesi olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Mısırlıoğlu, "Okulumuz Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemlerine tanıklık etmiştir. Abdurrahmanpaşa Lisesi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorumluluk almış, öğrenci, öğretmen ve personelinin bir kısmı cepheye koşmuş, Milli Mücadele'ye katılmış, okulda kalan öğrencileri, personeli, öğretmenleri kalemleriyle vatanı savunmuş, milli ruhun oluşmasında büyük katkıları olmuş büyük bir eğitim çınarıdır." dedi.

Mısırlıoğlu, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiklerini anlatarak, "136'ncı kuruluş yıl dönümünde maalesef öğrencilerimizden uzakta kutlamak durumunda kaldık. Bundan sonraki süreçte hem öğrencilerimize hem mezunlarımıza sağlık sıhhat ve başarılı bir yıl diliyorum. Umarım bundan sonraki yıl dönümümüzü hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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