Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
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Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti.

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıcak hava etkili oluyor. Pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Mücadele sonrasında pehlivanlar çeşme altlarına girerek ve gölgelerde oturarak serinliyor.

Kırkpınar'da güreşen pehlivanlardan İbrahim Tüzün, sıcak havanın çok etkisi olduğunu belirterek, "Zorlu bir mücadele geçirdim. Sıcak havanın da etkisiyle mağlup oldum. Rakibime başarılar diliyorum" dedi. - EDİRNE

Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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