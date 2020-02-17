Pehlivanların güreş kıyafeti günlük giysilere ilham oluyor

17.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:02

Edirne'de sayılı kispet ustalarından Adem Kayın'ın eşi, el sanatları öğretmeni Heves Kayın, pehlivan kıyafeti kispetten esinlenerek kadınlar için günlük kıyafetler tasarlamaya başladı.

Kispet yapımı ve modaya uyarlanması konusunda yüksek lisans eğitimi alan Heves Kayın, kispetin ana malzemesi deriden yaptığı kadınlara özgü tasarımlarla geleneksel motifleri modern kıyafetlere yansıtıyor.

Heves Kayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 3 kispet ustasından biri olan eşi Adem Kayın'dan kispet yapımını öğrenerek geleneksel pehlivan kıyafetinden esinlendiği özel tasarımlara başladığını söyledi.

Tasarımlarını, kispet diken eşinin atölyesinde gerçekleştirdiğini anlatan Heves Kayın, kispetin kasnak, paça, hazneden parçalarını ve motiflerini, tasarladığı kıyafetlere entegre ettiğini anlattı.

İlk tasarımını cepken olarak tasarladığını ifade eden Heves Kayın, "İlk tasarımımı eşime yaptım ama bundan sonraki tasarımlarım kadınlara yönelik olacak. Ceket, pantolon, kemer, yelek gibi pek çok tasarım üzerinde çalışıyorum. Zemin renginde sabit kalmaya çalışıyorum. Siyah üzerine ufak dokunuşlarla kadınlara yönelik boncuk işlemeleri ve kordonlarla işlemeler yapıyorum. Yine geleneksel usule uygun bir biçimde, 4 kat deri kullanılıyorsa ben de yaptığım tasarımlara aynı işlemleri yapıyorum. Kasnak bölümünü örnek alıyorsak yine kasnak bölümü gibi sert ve işlemelerine dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kispetten yapılan giysilerin festivallerde ilgi gördüğünü de ifade eden Kayın, yakın bir zamanda 20 parçadan oluşan bir defile yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kispet ustası Adem Kayın da kispet sanatının yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını, eşinin tasarımlarının da kültürel miras yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA