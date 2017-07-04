Pehlivanlara Baklava İkramı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Sarayiçi Er Meydanı'nda 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan Edirne Belediyesi güreşçilerine baklava ikramında bulundu.



656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece yapmak isteyen Edirne Belediyesi güreşçileri, Kırkpınar hazırlıklarına günler öncesinden başladı. Yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında çeşitli başarılar elde eden belediye güreşçileri, Kırkpınar'ın yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına Sarayiçi Er Meydanı'nda hız verdi.



Kırkpınar'da çeşitli boylarda güreşecek olan pehlivanları Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu yalnız bırakmadı. Sarayiçi Er Meydanı'nda Antrenör Talat Çelik'in eşliğinde çalışmalarına devam eden pehlivanlara Gegeoğlu, baklava ikramında bulundu.



"Sizlerden derece bekliyorum"



Edirne Belediyesi güreşçilerine Kırkpınar'da başarılar dileyen Gegeoğlu, "Yıl boyunca katıldığınız yağlı güreş müsabakalarında başarılar elde ederek, Edirne'nin ismini yurt içi ve yurt dışında duyurdunuz. Yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sizlerden derece bekliyorum. Gönlümüz sizlerle" dedi. - EDİRNE