Pehlivanlar sıcak havada antrenman yaparak Kırkpınar'a hazırlanıyor
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Pehlivanlar sıcak havada antrenman yaparak Kırkpınar'a hazırlanıyor

Pehlivanlar sıcak havada antrenman yaparak Kırkpınar'a hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de pehlivanlar yaklaşık 35 derece sıcak ve nemli havada 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirne'de pehlivanlar yaklaşık 35 derece sıcak ve nemli havada 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirne Sarayiçi mevkisinde çayırda antrenmanlarını yapan Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçileri, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Trakya Birlik Spor Kulübü güreş antrenörü, eski başpehlivanlardan Ahmet Yavuz, AA muhabirine, sporcuların Kırkpınar'da sıcaktan etkilenmemeleri için özellikle çalışmalarını sıcak ve bunaltıcı havada yaptıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yapamadıkları antrenmanları tamamlamak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getiren Yavuz, "Allah'ın izniyle çocukları hazırlamaya çalışıyoruz. Birkaç antrenmanımız kaldı. Çocukların form durumu da gayet iyi. Kırkpınar'ın da seyircili olmasını arzu ediyoruz. Bakalım hayırlısı olsun." diye konuştu.

Özellikle havanın en sıcak olduğu saatlerde yağlı antrenmana ağırlık verdiklerini vurgulayan Yavuz, sporcuların böylelikle Kırkpınar'da sıcaktan daha az etkileneceklerini söyledi.

Yavuz, bu sene Kırkpınar'a katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

Pehlivan Emrah Kaya ise Kırkpınar'a çok kısa bir süre kaldığını belirterek, "Bu sene Kırkpınar'da hedefimiz var. İnşallah dereceye gireceğiz. Çok iyi hazırlandık, iyi çalıştık. Ben de milli minder güreşçisiyim. İnşallah Kırkpınar'da elimden geleni yapacağım." dedi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11 Temmuz'da Er Meydanı'nda düzenlenecek. Kentte hava sıcaklığı 34 derece ölçülürken nem oranı da yüzde 60'lar seviyesinde kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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