Pehlivanlar, minderde ter döktü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pehlivanlar, minderde ter döktü - Haber
Erzincan, Düzce, Güncel

Pehlivanlar, minderde ter döktü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.

08.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:00
Pehlivanlar, minderde ter döktü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.

Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan, Düzce ve Mersin illerinde önceki gün yapılan müsabakalarla başladı. Şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi mücadele ediyor. Yıldızlar Serbest Güreş Grup karşılaşmalarında önceki gün (41,45)-51-60-71-92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Dün de bu sıkletler de repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Şampiyona bugün 48-55-65-80- 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son bulacak.

Erzincan'da gerçekleştirilen 2020 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasının son günü kıran kırana mücadele ile devam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Dağda çobanlık yapıyordu, denize indi Türkiye 3.sü oldu Haber
Dağda çobanlık yapıyordu, denize indi Türkiye 3.sü oldu
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haber
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Berkay Şahin Müslüm Gürses
Spor İrfan Can Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Türk Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Pehlivanlar, minderde ter döktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:34:22. #1.14#