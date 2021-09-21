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Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

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Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 50 baş pehlivan olmak üzere toplam 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 50 baş pehlivan olmak üzere toplam 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

47. Altın Kiraz Festivali kapsamında Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel Taşköprü Yağlı Güreşleri, 26 Eylül tarihinde saat 09.30'da başlıyor. Körfez Taşköprü Er Meydanı'nda düzenlenecek geleneksel güreşlerin tanıtım toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başpehlivanlar ve antrenörler katıldı. Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 50 başpehlivan olmak üzere 500 güreşçinin er meydanına çıkacağını söyledi.

Başkan Söğüt, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah 26 Eylül'de saat 09.30'da Taşköprü Er Meydanında, başpehlivan ve pehlivanlarımızı ağırlamanın şerefini, onurunu, gururunu yaşayacağız. Burada birçok boydan 500 tane güreşçimiz olacak. 50'ye yakın baş pehlivanımız olacak. Şu an yanımızda gördüğünüz hem Kocaelimizin hem ülkemizin değişik yerlerinden başpehlivanlarımız burada olacak. Özellikle lansman toplantımıza da katıldıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri kıymetli, güçlü pehlivanlarımız. Kocaeli aslında çok başpehlivan çıkartmış bir şehir" dedi.

Güreşlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Söğüt, "Biz bu adımı attık. Güreş severler yazın birçok şehirde yapılan yağlı güreşleri takip ediyor. Ama bizim için güzel olan, kendi çayırlarımızda bu güreşlerimizi izlememiz. Çayırlarda yağlı güreşleri izlemek ayrı bir keyif veriyor. Ben zaman zaman köylere çıktığımda, insanlarımız 'başkanım bu sene yağlı güreşler var mı, ne zaman' soruları ile karşılaşıyoruz. Bu da Körfez'de yağlı güreşlerin çok köklü olduğunu gösteriyor. İnşallah 26 Eylül'de Taşköprü Er Meydanında başpehlivanlarımız kispet giyecekler" diye konuştu. - KOCAELİ

Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak - Haberler Spor
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