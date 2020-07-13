HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Pehlivanlar Kahramanmaraş'ta hünerlerini sergileyecek

Temmuz şiirlerini seslendireceği etkinlikte, pehlivanlar peşrev çekerek katılımcılara hünerlerini sergileyecek.

Pehlivanlar Kahramanmaraş'ta hünerlerini sergileyecek
13.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:37

Temmuz şiirlerini seslendireceği etkinlikte, pehlivanlar peşrev çekerek katılımcılara hünerlerini sergileyecek.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle milli güreşçilerin de katılımıyla peşrev çekme yarışması düzenlenecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen peşrev çekme yarışması Alpedo-Kervan Lezzet Grubu sponsorluğunda Batıpark Spor Tesisi'nde yarın akşam saat 20.30'da düzenlenecek.

Peşrev yarışmasına, 15 Temmuz gazisi İsmet Eker'in yanı sıra, milli güreşçilerden İsmail Balaban ve Turan Balaban kardeşler de katılacak. Kur'an tilaveti, salaların okunması ve cazgırların yarışması hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Alpedo-Kervan sponsorluğunda 15 Temmuz yıl dönümünde anlamlı bir program düzenlenecek. Hem şehitlerimizi anacağız hem de güzel etkinliklerle halkımızla bir olacağız. İlimizde 15 Temmuz Şehitleri anısına sancak koşumuz olacak. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde koşulacak ve son olarak valimize sancağı teslim edeceğiz. Milletimiz kenetlenerek hain girişime 'dur' dedi. Biz de o günden bugüne unutmayarak gelecek nesillere bu bilgi aktarımını sağlamış olacağız" dedi.

Sami Kervancıoğlu: "Anlamlı olacak"

Peşrev çekme yarışmasının sponsoru Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, "15 Temmuz Birlik ve Demokrasi etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenecek olan 'peşrev yarışması' etkinliğini düzenleyeceğiz. Bu programda Kur'an-ı Kerimlerin ile salaların okunacağı, cazgırların 15 Temmuz destanlarını anlatacağı ve milli güreşçimiz aynı zamanda 15 Temmuz gazimiz İsmet Eker kardeşimizde katılımıyla anlamlı olacağına inancındayım. Tüm halkımızı 14 Temmuz akşamı Batıpark Spor Tesisleri'nde programı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Şahin Hopur ise, "Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, pehlivanlarımızla birlikte Batıpark Spor Salonunda peşrev çekme yarışması düzenlenecek. Hep birlikte bu günümüzü İstanbul'da gazi olan İsmet Eker kardeşimiz, yine Kırkpınar'da altın kemerleri olan İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın katılımlarıyla güzel bir gün olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz gazisi ve milli güreşçi İsmet Eker ise, "15 Temmuz gecesi Saraçhane'de vücuduma 3 adet mermi isabet etti ve gazi unvanını aldım. Milli güreşçiyim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözü önümüzdeki yıl yerine getireceğim" diye konuştu.

Peşrev, sporcuların kendilerini güreşe hazırlamak için yaptıkları ısınma hareketi olarak adlandırılıyor. Cazgırlar, güreşçileri hakem heyetine ve seyircilere tanıtırken, davul zurna eşliğinde pehlivanlar katılımcılara peşrev çekme gösterisi düzenliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor Yaşam
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Antalya
Şu an buradasınız: Pehlivanlar Kahramanmaraş'ta hünerlerini sergileyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 00:05:38. #1.14#
title