Pehlivanlar Heykeli Saraçlar Caddesi'ne Taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pehlivanlar Heykeli Saraçlar Caddesi'ne Taşındı

Pehlivanlar Heykeli Saraçlar Caddesi'ne Taşındı
Habermetre - Haberler | Toplum

Pehlivan Heykeli Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah Bedesten Çarşısı önündeki yerinden alınarak, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan yeni kaidesine taşındı.

Pehlivan Heykeli Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah Bedesten Çarşısı önündeki yerinden alınarak, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan yeni kaidesine taşındı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Heykeltraş Tankut Öktem tarafından yapılan ve Saraçlar Caddesi'ne konulan Pehlivan Heykeli'nin simgesi olduğu Kırkpınar'ı artık Saraçlar Caddesi'nde daha görünür bir alanda yaşatacağını söyledi. Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne Belediyesi'nin 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. Yılı anısına açtığı heykel yarışmasını Edirneli hemşehrimiz rahmetli Tankut Öktem kazanır. Tankut Öktem, büyük heykeltıraş, usta heykeltıraş ve bizim gururumuz, hemşehrimiz, canımız… Tankut Öktem 1973 yılında Pehlivanlar Heykeli'ni yarışma sonucunda yapar ve Edirne'de bugün Uğur Mumcu Parkı diye bildiğimiz Bedesten Çarşısı'nın önündeki alana heykel konulur. Tabi yıllar içerisinde yol kodlarının değişmesi, seviyelerin yükselmesi nedeniyle Tankut Öktem'in eşsiz eseri maalesef kimsenin görmediği, adeta ilgi eksikliğinden kahır olmuş bir heykele dönüşür. Edirne'mizin en işlek caddesi olan, Edirne'ye yılda gelen 5, 5 milyon turisttin yüzde 95'inin mutlaka geçtiği Saraçlar Caddesi'nde de Edirne'mizin ikinci sembolü olan Kırkpınar'la ilgili hiçbir objemiz yok. Şimdi rahmetli büyük usta, büyük heykeltıraş Tankut Öktem'in bu muhteşem eseri ile Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde Kırkpınar'ı hem Edirneliler ile hem de Edirne'ye gelen bütün turistlerle buluşturuyoruz. Bu heykel neredeyse 50 yılı devirmiş bir heykel. Bununla beraber Edirne'ye gelen bütün turistlerin çekilecek olan fotoğraflarla hem Edirne'mizi hem Kırkpınar'ı ve Edirneli heykeltıraş Tankut Öktem'i bütün dünyaya tanıtacaklarına eminiz. Edirne'mize hayırlı olsun"

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pehlivanlar Heykeli Saraçlar Caddesi'ne Taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:42:05. #1.14#

title