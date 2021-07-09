PEHLİVANLAR HEYKELİ, SARAÇLAR CADDESİ'NDE

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birlikte Saraçlar Caddesi'ne taşınan heykeltraş Tankut Öktem'in Pehlivanlar Heykeli'nin...

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birlikte Saraçlar Caddesi'ne taşınan heykeltraş Tankut Öktem'in Pehlivanlar Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan açılış öncesinde yaptığı konuşmada "Tarihinin ipliğinden süzülerek gelen ve Türk'ün ata sporu unvanını hakkıyla alan Kırkpınar'ımızın 660. 'sının açılışını gerçekleştirdik. Bugün yine bir yıllık aradan sonra Sarayiçi'nde, Er Meydanı'nda, dualı çayırda davul-zurnalar çalmaya, pehlivanlar kol bağlamaya başladı" ifadelerine yer verdi.

Edirne Belediyesi'nin Cumhuriyet'imizin 50. yılında 1975'te hem Cumhuriyetin 50. yılını onurlandırmak hem de Edirne'nin en değerli 2 sembolünden biri olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni geleceğe taşımak için bir anıt heykel yarışması düzenlediğini belirten Gürkan, "Bu anıt heykel yarışmasında hemşehrimiz, gururumuz Tankut Öktem o yarışmaya katılır. ve onun tasarladığı anıt heykel birinci olur. 1973'te Bedesten'in önüne konulan Kırkpınar Anıt Heykeli zaman içerisinde yol kodlarının yükselmesi ve etrafının dolması ile adeta görünmez, bilinmez, duyulmaz hale gelir. Şuanda bulunduğumuz Saraçlar Caddemiz Edirne'ye gelen 5, 5 milyon turisttin neredeyse yüzde 95'inin mutlaka gezdiği, dolaştığı bir noktadır. Ama gelin görün ki Kırkpınar'a ev sahipliği yapan Edirne'nin, her turistin gezdiği bu caddede Kırkpınar ile ilgili hiçbir objesi, sembolü ve anıtı bulunmamaktadır. Biz Edirne'nin bu çok değerli markası Kırkpınar ile Edirnelilerin gururu usta heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'in bu 1973 yılında yapmış olduğu Kırkpınar Anıt Heykeli'ni buluşturmak istedik. Birazdan hep birlikte açılışını yapacağımız 48 yaşındaki bu muhteşem Kırkpınar Anıt Heykeli bir taraftan Tankut Öktem'in ustalığını simgelerken, diğer taraftan da Kırkpınar'da kol bağlayan o yiğitlerin, cesur yüreklerin, kahraman akıncıların heybetini, gücünü tüm dünyaya haykırmaktadır" diye konuştu.

Gürkan, Tankut Öktem'in bu eserinin hem Tankut Öktem'in adını hem de Edirne'nin değeri Kırkpınar'ı tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğini söyledi.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birlikte Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yaşam Merkezi Resim Atölyesi'ndeki 9-10 yaş grubundaki çocukların Saraçlar Caddesi'ne açtığı Edirne ve Kırkpınar temalı resim sergisini gezdi.

Kaynak: Habermetre