Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.

Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 11 - 13 ve 14 - 15 yaş serbest kategorilerinde toplamda 100 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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