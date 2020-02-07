"Pehlivan" koleksiyonu Londra'da podyumda
16 Şubat'ta Victoria House' da yapılacak olan Y Plus By Yakup Biçer AW20 defilesi şimdiden büyük ilgi uyandırıyor...
Büyük heyecanla Londra moda haftasına hazırlanan Yakup Biçer; "İstanbul moda haftasından sonrayurtdışı showroomlarındanbüyük ilgi gördük. Londra için AW20 defilemize kışın trendlerini yansıtan bir koleksiyon hazırladık" dedi.
Y Plus Farklı kalıplarıyla, kalıpları yıkıyor, stil algısını değiştiriyor. Sıra dışı tasarımlarında; beklentileri şaşırtan, süprizli bir anlatım kullanarakLondra' da moda dünyasının kalbinde farklı bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.