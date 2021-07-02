Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı

Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayi İş Adamları (MÜSİAD) Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen şube açılışına katıldı.

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayi İş Adamları (MÜSİAD) Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen şube açılışına katıldı.

MÜSİAD KKTC Şube Ofisi, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başceri, Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan'da katıldı.

Pehlivan, MÜSİAD'ın Türkiye'de ve Dünyanın dört bir yanında var olduğunu belirterek, "Bugün burada önemli bir açılışı gerçekleştirdik. Yavru vatan Kıbrıs'a ve iş insanlarına hayırlı uğurlu olsun. MÜSİAD edindiği tecrübesini, buradaki iş insanlarına aktararak, bu birikimden onların da yararlanmalarını sağlayacaktır" dedi.

Gerçekleştirilen açılışın ardından aile fotoğrafı çekimi ile açılış son buldu. - DÜZCE

Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı
Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya
Spor Diego Diego Costa Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:53:14. #1.16#

title