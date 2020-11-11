Pehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz"

11.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:54
Pehlivan:

Erzincan il ve ilçelerde kadın kolları teşkilatlanmalarının tamamlanması için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, "Kadın Kolları Teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Erzincan il ve ilçelerde kadın kolları teşkilatlanmalarının tamamlanması için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, "Kadın Kolları Teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan Erzincan'da gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

İlk olarak konuşan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan yaptığı açılış konuşmasında, "2 gün önce ilimize teşrif eden CHP kadın kolları başkan yardımcımız Fevziye Pehlivan'a öncelikle hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. Başkanımızın geliş amacı Erzincan ilimizde il ve ilçe kadın kolları başkanlarımızı oluşturmak. Birlikte 2 gündür 7 ilçemizde kadın kolları teşkilat başkanlarımızı oluşturduk. Erzincan ilimizde CHP teşkilatlanma açısından önemli bir çalışma içerisinde. Yerel seçimlerde aldığımız başarılı sonuçlardan sonra ibremiz yukarılara doğru arttı. Bu vesile ile öncelikli olarak il kadın kolları, merkez ilçe kadın kolları ve sonrasında sırasıyla 7 ilçemizde kadın kollarını oluşturduk. Artık teşkilatlarımı gücümüze güç katacak.

Kadın seçmenlerin partimiz CHP de önemi çok büyük diyerek sözlerini sürdüren Doğan, "bu kadın kolları teşkilatlarımız ile birlikte önümüzde ki seçimde daha aktif rol almak adına çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yeni seçilen tüm kadın kolları başkanlarımı tebrik ediyor başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşmalarını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan iki gündür Erzincan ilinde bulunduğunu belirterek, "İlk olarak kadın muhtarlarımız ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları sonrasında il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte 7 ilçemizde kadın kolları seçim çalışmaları yaptık. Başkanlıklarımız belirledik. Bundan sonra daha sık olarak Erzincan'a geleceğiz." dedi.

Erzincan'da genel potansiyele bakıldığında yarın seçim olacakmış gibi hazır olduklarını gördüklerini söyleyen Pehlivan, "İl İlçe ve kadın kolları teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Bu süreçte memleketimizdeki her evin sorununu ve partimizin çözüm önerilerini siyaset arenasına taşımak bizim görevimizdir. Halkın sesi olmaya, adımlarımızı onlarla birlikte atmaya ve halkın iktidarını kurmaya kararlıyız. Bunu sağlamak için temel olarak yapmamız gereken üç şey var: Örgütlenmek, Örgütlenmek, Örgütlenmektir. İlmek, ilmek ördüğümüz kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını da, geleceğimiz ve hayatlarımız için verdiğimiz ekmek kavgamızı da yan yana yürüyerek kazanacağız. Biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız.

"Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" kararlılığıyla çıktığımız yolda, Siyasi Partiler Yasası'nda cinsiyet kotası uygulanmasına yönelik bir çalışma başlattık. Kadınların eşit temsil hakkını, tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle birlikte elde edeceğiz. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca, onurlu bir yaşamı biz kadınların dantel gibi işlediği emeklerle taçlandıracağız. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğunuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız.

Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu' nun önderliğinde, ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısının kahramanları biz kadınlar olacağız. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz! Yolumuz açık olsun! Yolumuz, aydınlık ve eşit yarınların habercisi olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, il ve ilçelerde yapmış oldukları çalışmalarda tüm partililerin ve vatandaşların CHP'nin iktidar yolunda yanlarında olacaklarını ifade etmelerinden duyduğu memnuniyeti de belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Pehlivan: 'Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz'
Pehlivan: 'Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Zelal Sara Kars AK Parti kadın Kolları Başkanlığı'na atandı
Zelal Sara Kars AK Parti kadın Kolları Başkanlığı'na atandı
Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı
Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı
AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı
AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Kılıçdaroğlu, KKTC için Başkan Savaş'ı görevlendirdi - HaberSon Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - HaberlerPehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de - HaberlerBBP Genel Başkanı Mustafa Destici;" Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti,... - Haber- Deprem Araştırma Komisyonu toplandı - HaberKemal Kılıçdaroğlu: "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir." - HaberEski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu - HaberSon dakika haberleri! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Çavuşoğlu, Akar ve MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti - HaberSon dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a teşekkür mesajı - HaberSon dakika haberleri: AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - HaberSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. - HaberSon dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti - HaberGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Timur Acar Şeyma Subaşı Beste Bereket
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa 10 Kasım Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:23:46. #1.14#
title