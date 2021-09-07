Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı
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Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı

Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Teknoloji

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen elektrikli araç Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen elektrikli araç Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2013 yılında kurulan Pehlivan Team tarafından üretilen Pehlivan Elektrak, TÜBİTAK ve TEKNOFEST organizasyonu ile Kocaeli'nde düzenlenen elektrikli araç yarışlarında yer aldı.

Yarışmaya başvuran 99 araç içerisinde çeşitli ön hazırlık ve testlerden geçen ve yarışmaya uygun görülen 40 araçtan biri olan Pehlivan Elektrak, yeni bir tasarım ile yarışmaya katıldı.

Üniversitenin laboratuvarlarında üretim ve tasarım aşamaları tamamlanan radyo kontrollü araç ile yarışmaya katılan Pehlivan Team'in akademik danışmanlığını Öğr. Gör. Fahrettin Dolaştır, takım kaptanlığını da Osman Güler üstlendi.

Takım üyeleri Enes Çetin, Can Polat Öcal, Mahir Özkan, Yunus Emre Duran, Altan Ülger, Kaan Çağdaş Duyak da yarışmada büyük heyecan yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TEKNOFEST 2021 Roket Yarışmasında üniversiteyi temsil edecek Simurg Roket Takımı'ndan sonra bir müjdeli haberin de Pehlivan Team'den gelmesi ile heyecan ve mutluluklarının iki misline çıktığını belirtti.

Yarışmada kazanmanın değil üretmenin, düşünmenin ve harekete geçmenin önemli olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Gençlerimize imkan tanındığında neler yapabileceklerinin en güzel örnekleri bu evlatlarımız. Onları yetiştiren hocalarına, ailelerine ve onları bu yolculukta biran olsun yalnız bırakmayan topluluk akademik danışmanı Dolaştır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı
Pehlivan Elektrak, 17. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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