Pegasus, yolcuların uçuş biletini ibraz ederek seyahat edebileceklerini duyurdu

Pegasus Hava Yolları, İçişleri Bakanlığının kısmi kapanma genelgesine göre, yolcuların mobil uçuş kartı ve bilet görüntüsü gibi belgelerle seyahat yapabileceklerini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları, İçişleri Bakanlığının kısmi kapanma genelgesine göre, yolcuların mobil uçuş kartı ve bilet görüntüsü gibi belgelerle seyahat yapabileceklerini bildirdi.

Pegasus'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, ilgili genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler ile kısıtlamanın olmadığı saatlerde uçak ile seyahat etmenin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Misafirlerimiz, mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak