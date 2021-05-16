Pegasus yolcuları, kademeli normalleşmede biletlerini ibraz ederek seyahat edebilecek

Pegasus Havayolları, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

Pegasus Havayolları, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

Havayolu şirketi, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme dönemindeki bilet satışı uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "17 Mayıs'tan, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ